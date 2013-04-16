Черкасчина: из-за халатности матери погиб младенец

В Черкасской области в селе Красный Кут Жашковского района вчера, 15 апреля, из-за халатности матери на пожаре погиб младенец.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, мать оставила в кроватке 4-месячного младенца и пошла по делам. Рядом с детской кроваткой находилась включенная электрическая печь, с помощью которой женщина сушила одежду ребенка.

Клубы дыма, выходившего из помещения, заметили прохожие. Они быстро затушили пламя и вызвали "скорую помощь". Однако спасти девочке жизнь не удалось - она умерла в районной больнице.