В центре Тернополя обнаружили 100-килограммовую бомбу
16:19, 16 апреля 2013Новости регионов
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Начали массовую эвакуацию людей
В Тернополе в связи с обнаружением фугасной бомбы ФАБ-100 в центре города начали массовую эвакуацию людей из зоны потенциального поражения.
Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды территориального управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, в настоящее время полностью перекрыто дорожное движение на ул. Шептицкого, где сегодня при проведении подготовительных строительных работ обнаружили бомбу.
Место находки ограждено и охраняется правоохранителями. Также проводится эвакуация жителей прилегающих домов и всех офисов.
После завершения эвакуации бомбу планируют вывезти за город и обезвредить.
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