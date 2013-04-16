Одесса: вернули в госсобственность детский оздоровительный лагерь

Одесский апелляционный хозяйственный суд вернул в государственную собственность детский оздоровительный лагерь «Солнечный».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, при участии прокуратуры области удовлетворена апелляционная жалоба Белгород-Днестровской межрайонной прокуратуры. В частности, отменено ранее принятое судебное решение о передаче лагеря в частные руки.

«Удовлетворены исковые требования прокуратуры, истребован из незаконного владения частного предприятия и передан в пользу государства в лице Фонда государственного имущества Украины целостный имущественный комплекс детского оздоровительного лагеря «Солнечный», - сообщили в пресс-службе.

Лагерь расположен на побережье Черного моря в пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области. Его общая площадь составляет 5318 кв. м, земельный участок 20 тыс. кв. м.

Решение, принятое апелляционным хозяйственным судом в конце марта, вступило в законную силу.