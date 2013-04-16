В КГГА пообещали, что в Киеве не закроют ни одну больницу

Внедрение медицинской реформы в Киеве не предусматривает закрытия ни одного учреждения здравоохранения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, напомнив, что 17 апреля на рассмотрение Киевсовета будет представлено 26 проектов решений о реорганизации амбулаторно-поликлинических учреждений Голосеевского, Деснянского, Оболонского, Печерского, Подольского, Святошинского, Соломенского и Шевченковского районов Киева.

Как подчеркнули в Департаменте здравоохранения КГГА, все эти проекты решений олицетворяют модель реформирования столичной медицины, с учетом замечаний и предложений, возникших при внедрении медреформы в двух пилотных районах, – Дарницком и Днепровском – в течение 2012 года.

По словам директора Департамента Виталия Мохорева, в основу модели реформирования учреждений здравоохранения восьми районов Киева положен принцип создания условий для равной доступности к медицинским услугам, предоставляемым в районе, для всех жителей, независимо от места их регистрации. Кроме того, речь идет о разграничении первичного и вторичного уровня предоставления медицинской помощи.

Как напомнили при этом в КГГА, в течение 2012 года в двух пилотных районах была осуществлена структурная реорганизация первичного звена, в результате которой в апреле 2012 года в Днепровском районе были зарегистрированы как юридические лица и начали работу 5 центров первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и 2 консультационно-диагностических центра (КДЦ). В июле 4 центра ПМСП и 3 КДЦ начали работать в Дарницком районе.

С учетом новой модели предлагается в 8 районах города Киева создать 18 коммунальных некоммерческих предприятий «Центров первичной медико-санитарной помощи» и 8 коммунальных некоммерческих предприятий «Консультативно-диагностических центров», проинформировали в КГГА.

Реализация предложенной модели реформирования позволит создать четкую систему направлений пациентов и обеспечит взаимодействие между разными уровнями медицинской помощи. Кроме того, станут возможными контроль обоснованности использования более дорогостоящих видов диагностики и лечения, снижение загруженности стационарных учреждениий, говорится в сообщении.

При этом полностью сохраняется сеть медицинских учреждений как совокупность учреждений здравоохранения, беспечивающих потребности населения в медицинском обслуживании на соответствующей территории, уверили в КГГА.