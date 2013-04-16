Янукович в Виннице открыл отделение онкодиспансера
14:27, 16 апреля 2013Новости регионов
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Вручил сертификат на 1,5 млн
Президент Украины Виктор Янукович во время рабочей поездки в Винницкую область принял участие в открытии отделения по лечению опухолей головы и шеи Винницкого областного клинического онкологического диспансера.
Как передает корреспондент УНИАН, Президент вручил сертификат на 1,5 млн грн для приобретения оборудования для отделения, которое является единственным такого рода в Украине.
Отделение лечения опухолей головы и шеи рассчитано на 40 коек, и было открыто в 1971 году. В 2012 году осуществлена реконструкция отделения, и за прошлый год в отделении было пролечено 904 пациента, прооперировано - 884. В целом, проведено 1006 операций.
На базе отделения выполняются операции на щитовидной железе, ЛОР-органах, органах зрения, коже головы, шеи.
Также в отделении применяется альтернативный метод лечения рака кожи головы, шеи.
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