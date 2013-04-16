Янукович в Виннице открыл отделение онкодиспансера

Президент Украины Виктор Янукович во время рабочей поездки в Винницкую область принял участие в открытии отделения по лечению опухолей головы и шеи Винницкого областного клинического онкологического диспансера.

Как передает корреспондент УНИАН, Президент вручил сертификат на 1,5 млн грн для приобретения оборудования для отделения, которое является единственным такого рода в Украине.

Отделение лечения опухолей головы и шеи рассчитано на 40 коек, и было открыто в 1971 году. В 2012 году осуществлена реконструкция отделения, и за прошлый год в отделении было пролечено 904 пациента, прооперировано - 884. В целом, проведено 1006 операций.

На базе отделения выполняются операции на щитовидной железе, ЛОР-органах, органах зрения, коже головы, шеи.

Также в отделении применяется альтернативный метод лечения рака кожи головы, шеи.