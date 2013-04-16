В Киеве реорганизуют медицинские заведения

Депутаты Киевского городского совета на сессии 17 апреля рассмотрят 26 проектов решений о реорганизации амбулаторно-поликлинических заведений Голосеевского, Деснянского, Оболонского, Печерского, Подольского, Святошинского, Соломенского и Шевченковского районов Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По словам директора Департамента здравоохранения КГГА Виталия Мохорева, внедрение новой модели реформирования столичной медицины для киевлян будет означать создание в каждом районе столицы современного диагностического центра и открытие еще 16 центров первичной медико-санитарной помощи.

«Если депутаты нас поддержат – киевляне уже в этом году будут получать более качественные диагностические услуги. К тому же, обращаться за диагностикой жители смогут в любое заведение своего района, а не только в заведение прикрепления. Кроме того, записаться на прием к врачу вскоре можно будет по Интернету. Также не понадобится носить за собой бумажек, потому что вся информация о состоянии здоровья будет сохраняться в электронном виде», - заметил В.Мохорев.

Он добавил, что первые шаги в реформировании первичного звена в столице уже сделали два района – Дарницкий и Днепровский.

«Сегодня там созданы и работают диагностические центры, развивается институт семейной медицины, а благодаря открытию амбулаторий жители добираются к своему врачу за несколько минут», - утверждает В.Мохорев.