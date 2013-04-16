В Херсоне на автомобиль с пассажирами упало дерево

Во вторник, 16 апреля, в центре Херсона на автомобиль с пассажирами из-за сильного ветра упало дерево — старый платан.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе мэрии Херсона, происшествие произошло около полудня в районе Днепровского рынка, на ул. Мира.

Старый платан упал в результате сильного порыва ветра на легковой автомобиль «Дэу Ланос».

В результате падения пострадали двое мужчин, которые были госпитализированы в областную клиническую больницу.

По предварительной информации, один из пострадавших местный житель, второй – приезжий. Пострадавший житель Херсона получил открытую черепно-мозговую травму. Кроме этого, у потерпевшего ушиб мозга и шейного отдела позвоночника.

Второй пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, рубленую рану головы. В данный момент обоим пострадавшим оказывается медицинская помощь.