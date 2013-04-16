В Львовской области прорвало дамбу

В Львовской области в результате прорыва дамбы на реке Суховилка в селе Гай Бродовского района подтоплены приусадебные участки, вода достигла околиц райцентра Броды. На данное время подтопления жилых домов не наблюдается.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, прорыв дамбы паводковыми водами произошел вчера, 15 апреля, на реке Суховилка вблизи села Гай Бродовского района.

Как отмечается в сообщении, в с. Гай подтоплено 8 приусадебных участков, подтопления жилых домов нет. Вода после прорыва дамбы дошла по руслу реки до города Броды, где в районе улицы Заставки зафиксирован перелив через дамбу на р. Суховилка.

С целью недопущения разрушения дамбы в городе Броды силами работников Бродовского городского коммунального предприятия, Золочевского управления водного хозяйства, территориального подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Львовской области и военнослужащих – проводятся работы по укреплению дамбы мешками с почвой и проведена очистка водопропускной трубы диаметром 500 мм в теле дамбы.

На месте организован круглосуточный мониторинг ситуации. С целью недопущения подтопления в городе Броды приусадебных участков на улицах Костюшко и Полуботко, расположенных ниже по течению, проводятся работы по обустройству насыпного земляного вала.