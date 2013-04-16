В Житомире 15-летний подросток наложил на себя руки

В Житомире 15-летний подросток покончил жизнь самоубийством, выбросившись с девятого этажа.

Как сообщили УНИАН в секторе общественных связей УМВД Украины в Житомирской области, вчера по данному факту начато уголовное производство.

Трагедия произошла 12 апреля, за прошедшие несколько дней эксперты установили, что это был не несчастный случай, а суицид.

"В результате совершения суицида путем падения с девятого этажа погиб житель Житомира, 1998 года рождения. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа милиции. Следователи установили личность погибшего. Случай внесен единый реестр досудебных расследований, ведется следствие", - отметили в СОС.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии и причины самоубийства подростка.