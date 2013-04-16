Эпидемпорог по гриппу и ОРВИ в Киеве не превышен

В Киеве за пятнадцатую календарную неделю текущего года (8-14 апреля) зарегистрировано 18 тыс. 721 больного гриппом и ОРВИ, интенсивный показатель на 10 тысяч населения составил 66,7, что ниже эпидемического порога на 30% (эпидпорог на 15-й неделе – 95,3).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Главное управление государственной санитарно-эпидемиологической службы в Киеве.

Специалисты отмечают, что по сравнению с предыдущей неделей, наблюдается снижение заболеваемости на 5%.

В целом с 1 января до 7 апреля 2013 года в вирусологической лаборатории города было проведено 412 исследований образцов материалов от больных гриппом и ОРВИ методом иммунофлюоресцентной микроскопии, выявлено 24 позитивных результата респираторно-синцитиального вируса. 61 исследование образцов материалов от больных гриппом и ОРВИ было сделано методом полимеразно-цепной реакции, идентифицировано 25 вирусов гриппа А.