Одещина: водоканал слил фекалии в Черное море

Одесская межрайонная прокуратура по надзору за соблюдением законов в природоохранной сфере начала уголовное производство по факту загрязнения водоканалом Черного моря 21 тыс. куб. м фекалий. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По данным пресс-службы, по результатам проверки законности сброса с канализационно-насосной станции 15 апреля в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления должностными лицами филиала «Инфоксводоканал» ООО «Инфокс». Предварительная квалификация производства - ч.2 ст.364, ч.2 ст.243 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением; загрязнения моря).

Расследование - на контроле прокуратуры Одесской области.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля пресс-служба прокуратуры Одесской области сообщила о сбросе фекалий в Черное море, что привело к убытку окружающей среде более чем на 53 млн гривен. По данным пресс-службы, в прокуратуру Одесской области поступили материалы Государственной экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря о факте самовольного сброса в акваторию моря, в районе пляжа Аркадия, неочищенных канализационных стоков.

Установлено, что в ходе выполнения работ по реализации проекта «Реконструкция магистральной части системы водоотведения Южного бассейна канализования Одессы», без получения соответствующих разрешений филиал «Инфоксводоканал» отключил канализационно-насосную станцию и провел опорожнение напорного коллектора.

Кроме того, на период проведения монтажных работ неочищенные канализационные стоки поступали непосредственно в акваторию Черного моря. Всего район пляжа Аркадия попало 21 тыс. куб. метров стоков, что привело к загрязнению поверхностных вод.

Согласно информации пресс-службы, проект «Реконструкция магистральной части системы водоотведения Южного бассейна канализования Одессы» получил положительное экспертное заключение ГП «Укргосстройэкспертиза» от 18 октября 2012 и утвержден распоряжением Кабинета Министров Украины 3 декабря 2012-го. Вышеуказанные работы проводились по врезке переложенного участка магистральной части водоотведения в действующий трубопровод на основании письма заместителя мэра Одессы от 4 марта 2013 и протокольного решения заседания штаба по контролю за реализацией проекта.

«Инфоксоводоканал» обеспечивает подачу воды и водоотведения в Одессе.