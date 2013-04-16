В Мариуполе школьники пытали девочку, учителя молчали

В Мариуполе Донецкой области начато расследование по факту издевательства над несовершеннолетней школьницей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службы прокуратуры Донецкой области, прокуратурой Мариуполя установлен факт противоправных действий, совершенных учениками одной из общеобразовательных школ по отношению к несовершеннолетней школьнице.

Сведения по данному факту внесены сегодня, 15 апреля, в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч.2 ст.127 (пытки) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишение свободы. Лица, причастные к указанному уголовному правонарушению уже установлены. С ними проводятся следственные действия.

В прокуратуре подчеркнули, что вне поля зрения органов прокуратуры не осталась и бездеятельность педагогов. Сведения по факту сокрытия информации об уголовном правонарушении также сегодня, 15 апреля, внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч.1 ст.396 (сокрытие преступления) УК Украины. Максимальный срок наказания данной статьи предусматривает до 3 лет лишение свободы.

Расследование по данному факту проводит Ильичевский райотдел милиции г.Мариуполя. Процессуальное руководство досудебным расследованиям осуществляет прокуратура Ильичевского района города Мариуполя. Дело находится на контроле в прокуратуре города.