Донеччина: при разрушении стены дома пострадал мужчина

В городе Константиновка Донецкой области мужчина, пострадавший 14 апреля в результате разрушения стены дома, остается в больнице в тяжелом состоянии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Донецкой областной госадминистрации Андрей Шишацкий.

Он напомнил, что в результате этого разрушения в разной степени тяжести пострадали два жителя дома: 89-летняя женщина и 65-летний мужчина.

По словам А. Шишацкого, "там 89-летняя женщина - у нее больше испуг, а мужчина - у него синдром сдавливания, он в тяжелом состоянии, ему 65 лет».

Присутствовавший на пресс-конференции начальник главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области Николай Ильченко, напомнил, что 14 апреля в 07.10 в Константиновке по улице Ленина произошло разрушение внешней стены и межквартирного перекрытия 45-квартирного жилого дома.

По его словам, в доме находилось 13 жилых квартир, где проживал 21 человек. В данном доме, 1935 года постройки, разрушилась внешняя стена площадью около 100 кв. м и межквартирное перекрытие на площади 300 кв. м. 19 жителей дома после разрушения вышли самостоятельно, 12-ти из них было предоставлено временное жилье в общежитии города.

Н. Ильченко сообщил, что жителей этого аварийного дома неоднократно предупреждали о возможном обрушении, городские власти предлагали им переселиться в общежитие и ждать предоставления других квартир.

«Я хочу вам официально заявить, что за 2012 год было проведено 12 комиссий техногенной безопасности, на которых рассматривался и вопрос аварийности этого дома. Три раза они проводили через комиссию этот вопрос, более того, не просто формально проводили, они еще под роспись каждого жильца, который отказался отселяться, а это 13 семей. Их предупредили, что там жить невозможно», - сказал глава управления.