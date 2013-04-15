Львовщина: грузовик въехал в авто, 5 человек травмированы

Во Львовской области грузовой автомобиль столкнулся с легковой машиной, в результате чего пострадал водитель и четверо пассажиров легковой машины.

Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе управления ГАИ во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 14 апреля, на объездной дороге города Львова.

„Около 14.55 на автодороге «Западный обход города Львова», водитель грузовика «Volvo», 49-летний житель Одесской области, выполняя маневр разворота, не убедился, что это безопасно и не создает препятствия другим участникам движения. Как следствие – мужчина совершил столкновение с автомобилем «Daewoo Lanos», за рулем которого был 38-летний житель Жидачевского района Львовской области", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, "в результате дорожно-транспортного происшествия водитель и четверо пассажиров легковой машины получили телесные повреждения. У водителя - перелома челюсти, а у одного из пассажиров, 62-летнего львовянина, - рана головы с ушибом. Среди пострадавших также три женщины, у одной из которых - 34-летней львовянки, диагностировали закрытый перелом руки. У других потерпевших – ушибы”.