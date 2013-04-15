В запорожской школе взрывчатых веществ не обнаружено

В результате осмотра здания запорожской СШ №96, о минировании которой сегодня, 15 апреля, поступило анонимное сообщение на номер «102», взрывоопасных предметов не обнаружено.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области, «при осмотре помещений и прилегающей к школе территории никаких опасных находок сотрудники милиции не обнаружили".

В сообщении также отмечается, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ст.259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

В ОСО также отметили, что поскольку сообщение о минировании учебного заведения поступило во второй половине дня, в это время занятия проходили только у учащихся трех классов школы. Учеников вместе с преподавателями на время проведения обследования эвакуировали из учебного заведения.

Завтра – 16 апреля занятия в школе будут проводиться в обычном режиме.

Параллельно правоохранителями будет вестись работа по установлению личности звонившего, которым, по неофициальным данным, был подросток – вероятно, один из учащихся школы.