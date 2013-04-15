В Кременчуге из-за роста ОРВИ каникулы продлили до 17 апреля

В Кременчуге (Полтавская обл.) из-за роста заболеваемости ОРВИ и в связи с прохладной погодой школьникам продлили каникулы на два дня — до 17 апреля, сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета.

По данным пресс-службы, учебный процесс в школах города начнется в среду, 17 апреля. Одна из причин продления каникул - увеличение роста заболеваемости ОРВИ среди детей.

Кроме этого, у бюджетных организаций города, в частности, в системе образования, имеются долги за тепло.

«Каникулы должны были закончиться 15 апреля, с дня отключения отопления, но так как холодно, мы не можем отключить тепло, а с 17 числа обещают потепление», - сообщили в мэрии.

Напомним, весенние каникулы у кременчугских школьников начались 8 апреля — за парты учащиеся должны были сесть в понедельник, 15 апреля.