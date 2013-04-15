Черное и Азовское моря будет сильно штормить

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям объявила штормовое предупреждение в Черном и Азовском морях, где в ближайшие два дня ожидаются волны высотой до трех метров и сильный ветер скоростью до 30 метров в секунду.

Об этом сообщила пресс-служба крымского управления ГСЧС.

"По данным Украинского гидрометеорологического центра, 16-17 апреля на Азовском море и северо-восточной акватории Черного моря ожидаются порывы ветра 25-30 м/с, высота волн в Азовском море достигнет 15-20 дециметров, в Черном море - 20-30 дм", - говорится в сообщении.