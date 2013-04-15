Львовщина: причина гибели 6 молодых людей - угарный газ

Причиной гибели шести молодых людей в поселке Ивано-Франково Львовской области стал угарный газ.

Как сообщила сегодня УНИАН начальник Отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская, после проведения соответствующих экспертиз была подтверждена версия об отравлении угарным газом.

«Молодые люди отмечали какое-то событие в доме, заснули и не проснулись. Что это отравление - было одной из версий сразу, ведь никаких признаков насильственной смерти на их телах обнаружено не было. Эксперты должны были определить, чем именно могли отравиться молодые люди. Рассматривались разные версии, и в конечном итоге подтвердилась версия отравления угарным газом. Вероятно – из-за неисправности тяги печного отопления», – сообщила С.Добровольская.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля в поселке Ивано-Франково Яворовского района Львовской области в одном из частных жилых домов местными жителями были обнаружены тела шести молодых людей – пяти мужчин (в возрасте 26 лет (двое), 25 лет и 36 лет. Все они – жители поселка Ивано-Франково и не являются родственниками. Еще один мужчина – 35-летний львовянин и 17-летняя девушка - ученица одного из профессиональных лицеев Яворовского района Львовской области.