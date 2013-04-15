За "минирование" старшеклассник осужден к 2 годам

Октябрьский районный суд Днепропетровска 4 апреля вынес приговор в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год 17-летнему ученику 11-го класса Маломихайловской средней школы Криничанского района, который в конце марта 2013 года позвонил жительнице областного центра и сообщил о заминировании ее автомобиля.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области, старшеклассник объяснил, что позвонил на случайный номер мобильного телефона для развлечения, без каких-либо намерений террористического характера. Суд признал юношу виновным в совершении преступления по ч.1 ст.259 (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Приговор суда вступил в силу.