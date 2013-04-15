Угарный газ убил супругов и их годовалого ребенка

Во Львовской области в результате отравления угарным газом погибли три человека, среди которых годовалый ребенок.

Как сообщили УНИАН в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, 13 апреля в с. Старое Село Пустомытовского района Львовской области „на улице Пидзамче в одноэтажном частном жилом доме жена владельца дома обнаружила тела трех погибших человек (двое взрослых в возрасте 35 и 38 лет и ребенок 2011 года рождения)".

"Установлено, что все трое жители города Львова, 12 апреля приехали в гости к хозяину дома”, - говорится в сообщении.

На телах погибших признаков насильственной смерти не выявлено. Предварительная причина гибели – отравление угарным газом. В доме установлена кафельная печь, для отопления используется природный газ.

Проводится доследственная проверка.