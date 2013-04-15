Студент прыгнул с моста из-за безответной любви

В городе Умань Черкасской области студент одного из киевских колледжей пытался покончить жизнь самоубийством из-за безответной любви.

Как сообщил корреспонденту УНИАН источник в администрации Национального дендрологического парка «Софиевка», вчера, 11 апреля, около 19 часов 21–летний парень прыгнул с моста, высотой более 12 метров, который расположен над Большим водопадом возле Площади собраний дендропарка "Софиевка".

Накануне он поссорился со своей подругой, что и стало причиной самоубийства. Якобы она рассказала ему, что скоро выходит замуж.

Прыжок заметили очевидцы, которые сразу вызывали спасателей и врачей. Парня с места происшествия забрала карета "скорой помощи" с политравмами. Сейчас пострадавший находится в Уманской городской больнице.