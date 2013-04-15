Злоумышленники выкрали пенсионерку и заставляли попрошайничать
13:43, 15 апреля 2013Новости регионов
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Открыто криминальное дело
В Одессе группа злоумышленников 2 года заставляла попрошайничать похищенную пенсионерку-инвалида. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД в Одесской области.
Согласно сообщению, разоблачены жители Одесской области: мать и сын – из Фрунзовского района, а также супруги из райцентра Татарбунары. По предварительным данным, они в течение двух последних лет в Одессе в подвальном помещении насильно удерживали 62-летнюю жительницу Коминтерновского района Одесской области. Эту женщину - пенсионерку, инвалида 2-й группы - против ее воли принуждали заниматься попрошайничеством на улицах Одессы.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).
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