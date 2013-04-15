В Чернигове опять умерла роженица

Дело контролирует прокуратура

В Чернигове милиция проверяет обстоятельства смерти роженицы. Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, в реанимационном отделении Черниговской областной больницы 10 апреля умерла жительница Чернигова, 1982 года рождения. Женщину после родов доставили из городского роддома с диагнозом «тромбоэмболия легочной артерии». Следственный отдел Черниговского ГО УМВД Украины проводит досудебное расследование в части ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками по ч.1 ст. 140 УК Украины. Процессуальное руководство расследованием осуществляет прокуратура Чернигова. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза. Ход расследования прокуратурой области взят на контроль.

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