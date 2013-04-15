В центре Киева горит квартира в пятиэтажном доме.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве, сегодня, 15 апреля, в 09.20 поступило сообщение о загорании одной из квартир пятиэтажного жилого дома по ул. Большая Житомирская, 13.

По повышенному номеру по указанному адресу выехали пожарно-спасательные подразделения. Прибыв на место, спасатели начали эвакуацию жителей дома. «5 взрослых и 1 ребенка пожарники вывели на свежий воздух», - отмечается в сообщении.

На месте происшествия до сих пор работают пожарно-спасательные подразделения и 8 единиц спецтехники.