Херсонщина: от отравления газом погибла вся семья

Вчера, в 10:15, в селе Зеленовка Днепровского района Херсонской области в частном жилом доме выявлены тела четырех погибших.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как выяснилось, погибли супруги – мужчина, 1977 года рождения, женщина, 1983 года рождения и двое детей: мальчики 2002 и 1998 гг рождения.

Предварительная причина гибели – отравление угарным газом.