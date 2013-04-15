Херсонщина: от отравления газом погибла вся семья
10:30, 15 апреля 2013Новости регионов
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Среди них - двое детей
Вчера, в 10:15, в селе Зеленовка Днепровского района Херсонской области в частном жилом доме выявлены тела четырех погибших.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Как выяснилось, погибли супруги – мужчина, 1977 года рождения, женщина, 1983 года рождения и двое детей: мальчики 2002 и 1998 гг рождения.
Предварительная причина гибели – отравление угарным газом.
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