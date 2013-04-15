Житомирщина: сестрички утонули, провалившись под лед

В Житомирской области в Овручском районе провалились под лед и утонули две девочки.

Как сообщила УНИАН руководитель Сектора общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Алла Ващенко, сегодня, 12 апреля, "около 15.00 правоохранителям поступило сообщение о том, что в водоеме села Пещаница Овручского районе утонули двое детей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что погибшие - две девочки, двоюродные сестры, 2006 и 2007 гг.р. Около 14.00, во время прогулки, из-за собственной неосторожности они зашли на водоем и провалились под лед. Тела детей уже найдены», - уточнила А.Ващенко.

По данному факту проводится проверка.

Обе девочки проживали в Овручском районе: старшая - в селе Пещаница, младшая - в селе Мочульня.