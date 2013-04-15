В Крыму сгорел автобус, перевозивший детей

В Крыму сгорел автобус Neoplan, который перевозил 38 человек, из них 28 детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 12 апреля в 19.47 в службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании автобуса «Neoplan» на автотрассе Симферополь-Феодосия. Возгорание произошло во время движения автобуса из Симферополя в Феодосию, в салоне автобуса находились 38 человек, из них 28 детей.

К месту происшествия срочно было направлено отделение пожарно-спасательной службы, мобильно-оперативная группа ГУ ГСЧС в АР Крым и Госавтоинспекция.

Пассажиры вышли на улицу из автобуса самостоятельно, еще до прибытия подразделений ГСЧС, говорится в сообщении.

Синтетическая внутренняя обшивка автобуса и открытая местность способствовали тому, что огонь быстро распространялся по салону автобуса. К прибытию спасателей транспортное средство было охвачено огнем почти полностью.

В 20.29 возгорание в транспортном средстве было ликвидировано. Площадь пожара составила 27 кв. м.

Погибших и пострадавших во время пожара выявлено не было.

Все пассажиры автобуса были отправлены к месту проживания в Феодосию попутным рейсовым автобусом, проинформировали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.