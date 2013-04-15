В Киеве Александровская больница проведет «День здоровья»

Александровская клиническая больница г.Киева в следующую субботу, 20 апреля, проводит благотворительную акцию «День здоровья».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе больницы, эта акция, начиная с 2011 года, стала уже традиционной. Ее цель - обеспечить доступность качественной медицинской помощи для простых людей.

«Как засвидетельствовал опыт, в этот день больше тысячи жителей Киева и области обращаются за медицинской консультативной помощью, которую предоставляют высококвалифицированные специалисты: сотрудники больницы и кафедр Национального медицинского университета им. А.Богомольца», - отметили в АКБ.

Таким образом, работая в свой выходной день, медики демонстрируют открытость и доступность для населения качественной консультативной помощи.

«В субботу, 20 апреля, специалисты по кардиологии, ревматологии, неврологии, дермато-венерологии, нефрологии, гастроэнтерологии, терапии, инфекционным болезням, эндокринологии, общей хирургии, сосудистой хирургии, нейрохирургии, ЛОР, офтальмологии, гинекологии, урологии будут проводить прием пациентов, начиная с 9:00 по адресу: ул. Шелковичная 39/1, корпус 4 (консультативная поликлиника)», - отмечается в сообщении.