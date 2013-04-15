В Сумах стартовала акция «От сердца к сердцу»

В Сумах стартовала благотворительная акция «От сердца к сердцу», которая в этом областном центре стала традиционной и проходит уже в восьмой раз.

Как сообщили УНИАН организаторы акции, в прошлом году для детей собрали более 117 тыс. грн, на которые купили инсулиновые помпы. Такие устройства стали спасением для шести детей, живущих с сахарным диабетом.

В этом году участники акции будут собирать средства на покупку оборудования для детей, которые имеют проблемы со слухом.

Собирать средства будут до 28 апреля: именно тогда будут подсчитаны собранные средства, которые позже отправят уже в виде необходимого оборудования в областную клиническую больницу.

В честь начала акции в Сумах более 30 ее участников прошли маршем по центральным улицам города.