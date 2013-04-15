Житомирщина: 52-летняя женщина погибла от отравления газом
08:27, 15 апреля 2013Новости регионов
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Неисправное печное отопление
В Житомирской области 52-летняя женщина погибла из-за отравление угарным газом.
Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы Управления ГСЧС в Житомирской области Ирина Романюк, трагедия произошла 13 апреля, в Малинском районе.
«13 апреля в 11:25 на пункт связи 13 государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение от жителя села Лумля Малинского района о том, что из соседнего дома, в котором проживает 52-летняя женщина, идет дым из окон и крыши», - сказала И.Романюк.
«Причиной возгорания стала неисправность печного отопления, в результате чего хозяйка дома погибла от отравления угарным газом», - добавила она. По данному факту правоохранительными органами проводится проверка.
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