Водитель «ВАЗа» сбил трех девочек и скрылся

В Херсонской области водитель «ВАЗа» сбил трех девочек-подростков

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области, вчера, 12 апреля, в 17.55 в райцентре Большая Александровка возле перекрестка улиц Заводская и Ленина водитель автомобиля “ВАЗ-21012″ совершил наезд на трех девочек 13-14 лет и скрылся с места происшествия.

Позже он был задержан сотрудниками милиции.

У одной из пострадавших (13 лет) многочисленные ушибы туловища, она находится на амбулаторном лечении, у другой 14-летней пострадавшей – черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, она в состоянии средней тяжести госпитализирована в детское отделение Великоалександровской райбольницы. Третья же в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга госпитализирована в Херсонскую детскую областную больницу.

По факту ДТП проводится расследование.