Водитель «ВАЗа» сбил трех девочек и скрылся
08:10, 15 апреля 2013Новости регионов
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Одна - в тяжелом состоянии
В Херсонской области водитель «ВАЗа» сбил трех девочек-подростков
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области, вчера, 12 апреля, в 17.55 в райцентре Большая Александровка возле перекрестка улиц Заводская и Ленина водитель автомобиля “ВАЗ-21012″ совершил наезд на трех девочек 13-14 лет и скрылся с места происшествия.
Позже он был задержан сотрудниками милиции.
У одной из пострадавших (13 лет) многочисленные ушибы туловища, она находится на амбулаторном лечении, у другой 14-летней пострадавшей – черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, она в состоянии средней тяжести госпитализирована в детское отделение Великоалександровской райбольницы. Третья же в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга госпитализирована в Херсонскую детскую областную больницу.
По факту ДТП проводится расследование.
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