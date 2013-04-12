Нынешней весной в Закарпатской области паводков не ожидается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Закарпатской областной государственной администрации Александр Ледида сегодня, 12 апреля, во время пресс-конференции по итогам выездного заседания государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула, в рамках которого обсуждался вопрос прохождения в Закарпатье весеннего паводка.

По его словам, "снега в горах еще много, но, учитывая нынешнюю ситуацию и прогнозы синоптиков, можно делать прогноз, что паводка в Закарпатье этой весной не будет".

Как сообщил во время пресс-конференции А.Вилкул, в рамках рабочей поездки они вместе с председателем ОГА на вертолете облетели все проблемные места Закарпатья, осмотрели горные хребты, бассейны реки Тиса, дамбы, аккумулирующие емкости и тому подобное.

«Мы контролируем, как местные органы власти, МЧС готовятся к пропуску паводка в районе реки Тиса и на других реках», - сказал вице-премьер.

Он также добавил, что на сегодняшний день в Закарпатской области круглосуточно работает штаб, который контролирует паводковую ситуацию. «Общий задействованный контингент - это около 2000 человек, 321 единица техники. Кроме того, ежечасно мы получаем в Киеве информацию относительно паводковой ситуации», - добавил вице-премьер-министр.

А.Вилкул также уточнил, что сегодня было принято также решение помаленьку начинать спуск воды по мелиоративным каналам.

Как сообщает пресс-служба вице-премьер-министра, на Закарпатье подготовлено 31 средство преодоления водных препятствий, 63 единицы тяжелой и инженерной техники, 149 единиц насосного оборудования, 13 автономных электростанций, 49 транспортных средств, 10 единиц спасательной техники, пункты жизнеобеспечения и пиротехнические расчеты. В случае необходимости, территориальная группировка будет усилена за счет сил из резерва Государственной службы, сформированного в Хмельницкой, Винницкой, Житомирской областях. Это 300 человек личного состава, 55 единиц разного назначения и 40 единиц насосного оборудования.