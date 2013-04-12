Из карстоопасной зоны в Солотвино отселят 113 семей

В Закарпатской области уже в этом году 133 семьи отселят из опасной зоны в Солотвино, где в результате деформации земной поверхности образуются карстовые провалы, в пределах которых расположены жилые дома.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 12 апреля, сообщил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул на пресс-конференции по итогам рабочего совещания в Закарпатской области по поводу отселения людей из опасной зоны в Солотвино.

Во время визита вице-премьер-министр осмотрел ход строительства в селе Теребля жилищного комплекса и объектов социальной сферы для отселения жителей пгт Солотвино, и сказал журналистам, что доволен ходом строительства.

«На сегодняшний день строительная готовность объектов составляет 85%, работы продолжаются. Уже год отстоялись и дома, и фундаменты, работы проведены на высоком уровне», - сказал А.Вилкул.

Он также уточнил, что кроме жилых домов, в Теребле построены и школа на 330 ученических мест, и детский сад на 160 мест.

Председатель Закарпатской ОГА Александр Ледида во время пресс-конференции сообщил, что в этом году по поручению Президента Украины из Госбюджета выделена субвенция в размере 5 млн грн для разработки предварительного проекта и геологоразведки в поселке Теребля рядом с построенным жилым комплексом. «Мы планируем до конца года завершить все эти работы, а также проектно-сметную документацию на строительство в этом месте как закарпатской, так и республиканской аллергологических больниц», - уточнил председатель ОГА.

Справка УНИАН. 30 марта 2011 года правительство приняло решение о выделении 149 млн 556 тыс. грн для преодоления чрезвычайной ситуации в Солотвино и отселения людей.

По данным Закарпатской ОГА, за 2011-2012 годы в селе Теребля Тячевского района для тех жителей Солотвино, жилье которых оказалось в зоне опасных деформаций земной поверхности, было построено 8 многоэтажных домов на 116 квартир, 17 индивидуальных домов усадебной застройки, помещение для школы, рассчитанное на 330 учеников, и здание для детсада, кроме того, подведены инженерные сети (водоснабжение, водоотвод, электроснабжение), проложены дороги.

Для завершения всех работ в Теребле нужно около 15 млн грн.