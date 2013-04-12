Полтавщина: трое человек отравились продуктами горения
10:46, 12 апреля 2013Новости регионов
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В частном жилом доме
В селе Беляки Семеновского района Полтавской области в частном жилом доме найдены тела трех человек, которые по предварительным данным погибли от отравления продуктами горения.
Пожар самоликвидировался, пожарно-спасательные подразделения не привлекались, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Огнем повреждена внутренняя облицовка стен комнаты на площади около 12 кв. м и диван.
Причина и время возникновения пожара устанавливаются.
На месте происшествия работала оперативная группа Управления ГСЧС в Полтавской области.
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