Полтавщина: трое человек отравились продуктами горения

В селе Беляки Семеновского района Полтавской области в частном жилом доме найдены тела трех человек, которые по предварительным данным погибли от отравления продуктами горения.

Пожар самоликвидировался, пожарно-спасательные подразделения не привлекались, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Огнем повреждена внутренняя облицовка стен комнаты на площади около 12 кв. м и диван.

Причина и время возникновения пожара устанавливаются.

На месте происшествия работала оперативная группа Управления ГСЧС в Полтавской области.