Донецк: у пассажирки изъяли лекарств на 180 тыс. грн

На таможенном посту «Донецк-аэропорт» при осуществлении таможенного контроля пассажиров и багажа рейса сообщением Стамбул-Донецк у гражданки Украины были обнаружены и изъяты лекарственные средства на 180 тыс грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства доходов и сборов, женщина самостоятельно выбрала упрощенную форму таможенного контроля «зеленый коридор» и перемещала через таможенную границу Украины лекарственные средства в количестве, превышающем разрешенную норму, без письменного декларирования и подлежащие налогообложению.

В сообщении отметили, что лекарственные средства были обнаружены в индивидуальной упаковке в количестве 226 единиц без маркировки на украинском языке стоимостью 21 тыс. 506 долларов США или почти 180 тыс грн.

В пресс-службе подчеркнули, что пассажирка нарушила закон, так как указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного статьей 471 Таможенного кодекса Украины, и влекут за собой наложение штрафа в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан и конфискацию лекарственных средств.