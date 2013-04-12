Развитие Николаевского комплекса реабилитации детей-инвалидов профинансируют из госбюджета

В этом году из государственного и областного бюджетов будет профинансировано дальнейшее развитие Николаевского комплекса ранней социальной реабилитации детей-инвалидов.

Об этом, как сообщает пресс-служба главы государства, сказал Президент Украины Виктор Янукович во время общения с представителями СМИ в Николаеве.

«Мы приняли решение, что в этом году вместе с областной государственной администрацией, областным советом, 50 на 50 профинансируем развитие и дальнейшее развитие этого центра», - сказал Президент. По его словам, соответствующая сумма будет составлять около 130 миллионов гривен.

Глава государства также сказал, что на сегодняшний день еще не определена стоимость оборудования, необходимого для этого центра.

Как отметил В.Янукович, в этом заведении сможет пройти лечение значительно большее количество детей.