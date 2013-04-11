Пик весеннего половодья в Киеве ожидается в начале мая

Максимальный уровень весеннего половодья в Киеве ожидается в первых числах мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида на брифинге в четверг.

«В первых числах мая будет максимальный уровень воды и максимальное количество воды, которое будет протекать возле города Киева», - сказал Н.Кульбида.

По его словам, во время пика половодья уровень воды на Днепре возле Киева может превысить норму на 740 см, однако жилым массивам и промышленным объектам города затопление не грозит.

«Возможно затопление некоторых территорий, подтопление домов, но это все касается только дачно-садовых застроек и островов в самом Днепре. Для жилых массивов, для промышленных объектов никакой угрозы максимальный уровень весеннего половодья не несет», - утверждает главный синоптик страны.

Как сообщал УНИАН, в Киеве по состоянию на вечер 6 апреля угроза подтопления жилых домов зафиксирована в четырех местах.

Ранее КГГА определила места возможных подтоплений паводковыми водами в разных районах города, около 240 зданий находятся на территориях, которым угрожает подтопление.

По данным Государственной службы чрезвычайных ситуаций, в первой декаде апреля в результате осадков и таяния снега наблюдается подъем грунтовых вод и частичное затопление территорий, хозяйственных и жилых домов в 188 населенных пунктах в Винницкой, Волынской, Хмельницкий, Житомирский, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Полтавской, Черновицкой, Черниговской областях и Киеве.