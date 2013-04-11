На Закарпатье повесился 11-летний мальчик

В поселке Королево Закарпатской области нашли повешенным 11-летнего мальчика.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД в Закарпатской области.

По данным пресс-службы милиции, сегодня около часу ночи в Виноградовский райотдел милиции поступило сообщении от фельдшера, который сообщил о выезде на место гибели ребенка.

Со слов фельдшера, он констатировал смерть мальчика, 2001 года рождения, ученика 6-го класса местной школы.

Тело ребенка, по данным пресс-службы милиции, нашли на чердаке хозяйственной пристройки в домохозяйстве по его местожительству. При внешнем осмотре признаков насильственной смерти не найдено.

Напомним, 3 апреля в селе Верхний Быстрый Межгорского района Закарпатской области повесилась на электрическом кабеле 13-летняя девочка. Признаков насильственной смерти на теле подростка также не было обнаружено.