Гидрометцентр изменил прогноз для Киева о половодье

Украинский гидрометцентр изменил прогноз для Киева об уровнях и сроках прохождения весеннего половодья, специалисты прогнозируют, что он будет выше среднего многолетнего.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник Украинского гидрометцентра Николай Кульбида заявил сегодня на заседании Постоянной комиссии КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По его словам, последний прогноз характеристик весеннего половодья для Киева формировался 6 марта, но изменилась ситуация на реках, формирующих приток воды в Киевское и Каневское водохранилища.

“Создались условия, при которых пики весеннего половодья по реке Припять и реке Днепр могут быть близки по срокам, а это создает определенную ситуацию для того, чтобы пересмотреть предыдущий прогноз”, - отметил Н.Кульбида.

По его словам, в расчетах гидрометцентра взяты большие объемы весеннего половодья — 6,5 тысяч куб. м воды в секунду. Также учтено, что уровень Каневского водохранилища будет сработан до мертвого объема - то есть 91,0 метра. Соответственно, решение о срабатывании уровня воды в этом водохранилище уже принято межведомственной комиссией при Госводагентстве. Киевское водохранилище пока не задействовано, добавил Н.Кульбида.

“Таким образом, согласно расчетам, максимальный уровень воды на Днепре в районе Гидропарка предусматривается выше прошлогоднего и местами выше среднего многолетнего. Он ожидается в интервале от 670 до 740 см над условным уровнем нуля, или 93,7-94,4 метра по балтийской системе”, - сказал начальник гидрометцентра.

Он напомнил, что за период эксплуатации Киевского и Каневского водохранилищ наивысший уровень половодья наблюдался в столице в 1979 году — 95,39 м.

“Относительно высокими были весенние половодья в 1985, 1986, 1994 годах. Они составляли от 93,9 до примерно 94 м по балтийской системе. Примерно такая же ситуация ожидается в нынешнем году”, - сказал Н.Кульбида.

По его словам, наиболее вероятные сроки наивысших уровней воды — это первые пять дней и возможно несколько позже в мае.

По расчетам гидрометцентра, при таком прогнозе угрозы затопления промышленных объектов и жилых массивов нет. В то же время, возможно затопление частной застройки в Корчеватом; в пригородной зоне Киева на приречных территориях; предусматривается перелив воды на отдельных участках Левобережной дамбы Бортничи-Вишенки; возможно затопление пойм в селах Погребы, Хотяновка, Троещина, Гнидын, Вишенки, но вода не дойдет до жилой застройки.

Также, по словам Н.Кульбиды, ожидается частичное затопление в пределах частной застройки на левом берегу Днепра в районе Южного моста; возможно частичное затопление садово-дачной застройки на ограниченных участках, прилегающих к Днепру и его заливам, — Воскресенских, Русановских садов, Осокорки, Позняки.

Кроме того, возможно затопление пляжей в Конча-Заспе, но при этом угроза подтоплений домов на намытых территориях не прогнозируется, заметил Н.Кульбида.