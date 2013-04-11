Львовский ветеринарный университет не будут реорганизовывать

Кабинет министров Украины отменил распоряжение, которое предусматривало проведение реорганизации Львовского национального университета ветеринарной медицины и биотехнологий имени С.З.Гжицкого. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия.

В сообщении отмечается, что “это позволит сохранить университет как отдельное юридическое лицо, где осуществляется подготовка специалистов ветеринарного, биологического и технологического направлений”.

В пресс-службе отмечают, что “в начале текущего года правительство издало распоряжение о реорганизации Львовского ветуниверситета. Учреждение должно было присоединиться к Львовскому НАУ и сохранить за собой статус обособленного структурного подразделения”.

“Однако, учитывая решение трудового коллектива и студенчества Львовского национального университета ветеринарной медицины и биотехнологий имени С.З.Гжицкого и с целью сохранения единственного в Западном регионе высшего учебного заведения, это распоряжение было отменено”, - говорится в сообщении.