Угрозы повторных прорывов дамбы на Бортнической станции аэрации нет.

Как передает корреспондент УНИАН, в этом заверил министр экологии и природных ресурсов Олег Проскуряков во время прямой телефонной линии газеты “Комсомольская правда в Украине”.

Он отметил, что по состоянию на утро прорыв дамбы на БСА был локализован, и в данное время там работают представители Государственной экологической инспекции.

“Утечки в Днепр или ближайшие водные ресурсы нет. Угрозы повторных прорывов также нет”, - отметил министр.

Он подчеркнул, что нечистоты разлились лишь на территории Бортнической станции аэрации в местах фильтрации, которые на сегодняшний день не работают.

“Но все это заграждено дамбой и утечки нет”, - отметил О.Проскуряков.

По его словам, сейчас совместно с КГГА отрабатывается вопрос, сколько средств необходимо для локализации данной проблемы, чтобы станция могла функционировать в ближайшие годы, пока не будут построены новые современные очистительные системы.

Как сообщал УНИАН, вечером 10 апреля 2013 года на иловых полях Бортнической станции аэрации произошел прорыв дамбы.

По данным КГГА, в результате разрушения дамбы Бортнической станции аэрации произошла утечка жидкости на 1,9 гектара прилегающей территории.