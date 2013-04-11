В заброшенном доме обвалилась плита: погиб подросток

В Крыму в результате падения плиты перекрытия в брошенном доме погиб подросток.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 10 апреля в 18:00 в Государственную пожарно-спасательную часть Сакского района АРК поступило сообщение о том, что в с. Лесновка произошел несчастный случай.

Выяснилось, что когда дети играли в брошенном здании, на подростка 2001 года рождения упала плита перекрытия, в результате чего мальчик погиб на месте происшествия.

По данному факту проводится расследование.