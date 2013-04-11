До 15 мая пляжи должны быть подготовлены к курортному сезону

Коммунальные пляжи Севастополя должны быть готовы к сезону до 15 мая, при этом главные к ним требования – безопасность, чистота и бесплатность.

Как передает корреспондент УНИАН, такую задачу сегодня во время объезда городских пляжей поставил коммунальному предприятию «Благоустройство» первый заместитель председателя Севастопольской городской госадминистрации Сергей Савенков.

«15 мая мы должны будем решить - подписывать акт приёма готовности пляжей или нет, и, может быть, дать задание в кратчайший срок устранить замечания», - сказал С.Савенков.

По его словам, главное условие приёма пляжа – максимальная безопасность отдыхающих как на берегу, так и в море. «В первую очередь – это безопасность отдыха севастопольцев и гостей. Поэтому будут проводиться водолазные исследования всех пляжей и установка спасательных постов. Устаревшие конструкции должны либо быть приведены в порядок, либо ликвидированы и ограждены, чтобы не было несчастных случаев», - подчеркнул С.Савенков.

Другая важнейшая задача, по словам первого заместителя председателя, - это высокий уровень санитарного состояния кафе, баров, торговых точек, расположенных на пляжах. «Те, которые не соответствуют санитарным нормам, в целях безопасности отдыхающих работать не будут. Мы пошли на сокращение торговых мест и оставили только те, где соблюдают санитарные нормы», - сказал он.

Заместитель главы города также заявил, что все незаконные строения будут снесены в судебном порядке, чтобы пляжи имели цивилизованный вид

Касаясь вопроса финансирования содержания пляжей, С.Савенков сказал, что при перевыполнении плановых показателей бюджета полученные средства будут направлены на содержание пляжей. «Деньги на ликвидацию последствий шторма будут выделены», - заключил С.Савенков.