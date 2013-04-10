В Севастополе надругались над умершими

Прокуратура Гагаринского района г. Севастополя по результатам прокурорской проверки открыла уголовное производство по факту надругательства над умершими.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры г. Севастополя, в ходе проверки установлено, что одно из должностных лиц похоронного бюро «Скорбь» дало указание своим работникам отвезти с места смерти в морг судебно-медицинской экспертизы (СМЭ) двух умерших для исследования и установления причин смерти. Однако, как отмечает пресс-служба, в бюро СМЭ их отказались принимать из-за отсутствия соответствующего постановления следователя. "Указанное должностное лицо, пренебрегло важным для человека принципом уважения к памяти и телам умершим, имея реальную возможность получить такое постановление следователя, дало указание выгрузить трупы из автомобиля и оставить их на земле у входа в бюро СМЭ, которое работники предприятия добросовестно выполнили», - говорится в пресс-релизе городской прокуратуры.

Кроме того, при проведении прокурорской проверки выяснилось, что не установленные работники этого же предприятия, действуя из корыстных побуждений, у одного из умерших вырвали зубы, на которых находились металлические желтые коронки, считая, что они изготовлены из драгоценного металла. А когда убедились, что зубы не золотые, «вернули» владельцу, – запихнули их назад в рот.

По данным фактами 8 апреля начато два уголовных производства, по ч. 2 ст. 297 УК Украины (надругательство над телом умершего из корыстных побуждений), и по ч. 3 ст. 297 УК Украины (надругательство над телом умершего, которое привело к тяжелым последствиям). Санкции данных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 12 лет.

О начале соответствующей проверки (за публикациями в СМИ) прокуратурой Гагаринского района г. Севастополя пресс-служба городской прокуратуры сообщала 4 апреля.