Минкурортов Крыма открыло в Минске курортно-туристический офис

Министерство курортов и туризма Крыма открыло в Минске Крымский курортно-туристический офис.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали 9 апреля министр курортов и туризма АРК Сергей Лиев и генеральный директор «Беларустуриста» Дмитрий Алешко.

«Деятельность офиса будет способствовать развитию связей между субъектами туристической деятельности регионов, а также более полному информированию потенциальных туристов о возможностях отдыха и оздоровления в Крыму», - отметил С.Лиев.

Офис размещен на базе туристско-экскурсионного унитарного предприятия «Беларустурист». Как сообщил С.Лиев на презентации офиса, «Беларустурист» был выбран на конкурсной основе среди четырех претендентов. «Беларустурист» станет центром информации о возможностях отдыха в Крыму, прежде всего санаторного», - сказал С.Лиев.

В свою очередь, Д.Алешко подчеркнул, что Крым является востребованным направлением для белорусских туристов. «Открытие же офиса в Минске будет способствовать увеличению интереса к отдыху на полуострове, укреплению туристических связей между странами, а также росту двустороннего турпотока», - сказал Д.Алешко.

По его словам, в 2012 году в Крыму отдохнули 400 тысяч белорусов. Ежегодно в Крым приезжает более 6 млн человек.

Справка УНИАН. Крымские курортно-туристические офисы уже открыты в Киеве, Риге, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Баку. Всего в 2013 году за пределами Крыма планируется открыть более 20 подобных офисов.