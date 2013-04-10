Крымчанку, продавшую младенца за $54 тыс, приговорили к 8 годам

В Крыму городской суд Феодосии приговорил молодую женщину, которая пыталась продать своего новорожденного ребенка, к 8 годам тюрьмы, такой же срок получила пособница - прабабушка младенца.

Как сообщили УНИАН пресс-служба прокуратуры Крыма, незаконная сделка была проведена в декабре 2012 года. Мать выписалась из роддома и успела получить 54 тыс. долларов за ребенка, но воспользоваться деньгами не смогла, ее задержали милиционеры.

Женщины обвинялись по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса (торговля людьми). "За это деяние обвиняемым назначили на днях наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Злоумышленниц взяли под стражу в зале суда", - отметили в прокуратуре.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.