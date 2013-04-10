Черниговщина: во время пожара погибли три пожилых человека
08:57, 10 апреля 2013Новости регионов
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Загорелся электроприбор
Вчера в 19.40 в с. Галица Нежинского района Черниговской области в частном жилом доме возник пожар.
От отравления продуктами горения погибли три человека преклонного возраста, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Огнем уничтожено перекрытие на площади 5 кв. м и домашние вещи. Предварительная причина пожара – нарушение правил техники безопасности при эксплуатации электробытовых приборов.
На месте происшествия работала оперативная группа Управления ГСЧС в Черниговской области.
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