Черниговщина: во время пожара погибли три пожилых человека

Вчера в 19.40 в с. Галица Нежинского района Черниговской области в частном жилом доме возник пожар.

От отравления продуктами горения погибли три человека преклонного возраста, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Огнем уничтожено перекрытие на площади 5 кв. м и домашние вещи. Предварительная причина пожара – нарушение правил техники безопасности при эксплуатации электробытовых приборов.

На месте происшествия работала оперативная группа Управления ГСЧС в Черниговской области.