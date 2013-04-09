Львовщина: причиной гибели 6 молодых людей стало отравление

По предварительным данным, смерть девушки и пяти молодых человек в поселке Ивано-Франково Львовской области могла наступить в результате отравления, однако чем именно отравились молодые люди, будет установлено после проведения всех необходимых экспертиз.

Об этом сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская.

„Уже установлены личности пяти потерпевших – это 17-летняя ученица одного из профессиональных лицеев Яворовского района и мужчины в возрасте 26 лет (двое), 25 лет и 36 лет. Все они – жители поселка Ивано-Франково и не являются родственниками. Личность еще одного мужчины, которому на вид около 30 лет, устанавливают”, - сообщила С.Добровольская.

Она также отметила, что следов насильственной смерти на телах погибших не обнаружено.

По предварительным данным, компания молодых людей собралась вчера, 8 апреля, вечером в частном доме отмечать какое-то событие. Сегодня, 9 апреля, около 11.00 их тела были обнаружены в доме.

Как отметил корреспонденту УНИАН источник в правоохранительных органах, „на данный момент сложно говорить о том, что привело к смерти шести молодых людей – явных признаков отравления угарным газом или алкоголем нет. Заключение может дать только экспертиза”.

Как сообщал УНИАН, в поселке Ивано-Франково Яворовского района Львовской области в одном из частных жилых домов местные жители сегодня, 9 апреля, утром обнаружили тела шести молодых людей – пяти мужчин и девушки. Правоохранительным органам сообщили о страшной находке местные жители. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.