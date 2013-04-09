Харьковщина: будут судить отца, убившего своего ребенка

В Первомайске Харьковской области будут судить мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения убил своего трехмесячного ребенка.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на исполняющего обязанности межрайонного прокурора Сергея Заварзу.

По его данным, в середине декабря 2012 года в харьковскую больницу скорой и неотложной помощи доставили трехмесячного мальчика с повреждениями головы. От полученных травм через 10 дней ребенок умер.

По предварительным показаниям родителей, причиной забитий стал несчастный случай: папа не удержал ребенка на руках и упал с ним на пол.

Однако во время следствия выяснилось, что в смерти ребенка виноват отец. Когда мужчина находился в нетрезвом состоянии, его очень нервировал плач малыша. Для того чтобы младенец не кричал, он бросал его на кровать. Мальчик несколько раз ударился головой о стену.

Также правоохранители выяснили, что мужчина бил жену, чтобы и не давала правдивых показаний о действительных обстоятельствах смерти ребенка.

В настоящее время мужчине изменена мера пресечения на содержание под стражей. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 121 (умышленно тяжелое телесное повреждение, которое повлекло смерть потерпевшего), ч. 1 ст. 122 (умышленно средней тяжести телесное повреждение), ст. 166 (злостное невыполнение родительских обязанностей) та ст. 395 (нарушение правил административного надзора) УК Украины.

Первомайская межрайонная прокуратура утвердила обвинительный акт по делу. Уголовное производство направлено для рассмотрения в Первомайский горрайсуд. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.