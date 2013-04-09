Житомирщина приняла программу противодействия туберкулезу

Житомирский областной совет принял областную целевую социальную программу противодействия заболеванию туберкулезом до 2016 года с общим объемом финансированием в 11,855 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня, 9 апреля, на сессии облсовета.

Инициатором разработки программы выступила Житомирская облгосадминистрация. Основной источник финансирования - бюджет области.

Как отмечалось на сессии, дальнейшее распространение туберкулеза представляет серьезную угрозу населению Житомирской области. Так, в настоящее время Житомирщина занимает девятое место в Украине по уровню заболеваемости туберкулезом среди остальных регионов. В 2012 году заболеваемость туберкулезом, его распространенность и смертность в области составили, соответственно 71,9; 160,3 и 13,0 на 100 тыс. населения.

Программа была принята с целью улучшения эпидемической ситуации и уменьшения количества больных туберкулезом.

Также отмечалось, что реализация программы позволит обеспечить вылечивание 80% больных с новыми случаями туберкулеза, внедрить эффективную систему борьбы с этой болезнью в заведениях пенитенциарной системы и др.